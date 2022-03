Maske tragen – zur Not auch freiwillig

Plus Gerade in den kleinen Geschäften des Wittelsbacher Landes kommen Kunden und Personal sich nahe. Zu Recht ist der Einzelhandel in Sorge.

Omikron ist ein Kraftakt für die heimische Wirtschaft – diese Schlagzeile war schon vor sechs Wochen in der Friedberger Allgemeinen zu lesen. Quer durch die Branchen häuften sich die Meldungen über Personalausfälle, Notfallpläne und schwierige Lieferketten infolge der Pandemie. Die Inzidenz ist seither noch kontinuierlich gestiegen, doch vom kommenden Wochenende an drohen viele Schutzmaßnahmen gegen Corona wegzufallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen