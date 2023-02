Mehr als nur Lernen: Neubau der Pallotti-Schule ist Begegnungsort

Plus Das Engagement hat sich ausgezahlt: Der Bau der neuen Vinzenz-Pallotti-Schule ist eine Erfolgsgeschichte. Nun muss die Schule mit Leben gefüllt werden.

Das Lob bei der Einweihung war überschwänglich - und zwar zu Recht. Die Ausstattung ist grandios, vor allem die Aula mit Blick auf den wunderschön anzuschauenden Innenhof ist ein echter Blickfang. Natürlich haben sich das Kreis und Land eine ordentliche Summe kosten lassen. Fast 35 Millionen Euro sind wahrlich kein Pappenstiel. Es hätten mit Blick auf Krieg, Inflation und Pandemie am Ende aber auch deutlich mehr sein können. Der geplante Bauhof in Friedberg ist ein mahnendes Beispiel.