Mehr Austausch mit Eltern kann dem Gemeinderat in Mering nur guttun

Plus Merings Eltern wollen bei Kita-Angelegenheiten vom Gemeinderat angehört werden. Ein verständliches Anliegen? Das sieht nicht jeder so. Ein Kommentar.

Geschlossene Gruppen, verkürzte Öffnungszeiten, fehlende Kita-Plätze - Mering hat seit Jahren mit seinen Pflichtaufgaben in der Kinderbetreuung zu kämpfen. Die Probleme gehen oftmals zulasten der Familien. Nun gründet sich ein Gesamtelternbeirat, um konstruktiv an Lösungen mitzuwirken. Eine verbindliche Vereinbarung sollte dabei die Zusammenarbeit mit dem Markt Mering besiegeln. Doch die Reaktionen im Gemeinderat, allen voran von CSU-Fraktionsvorsitzendem Georg Resch, lassen tief blicken.

Die Forderung nach einem Rederecht im Gemeinderat und einem jährlichen Bericht zu aktuellen Kita-Themen nahm er auf wie eine Majestätsbeleidigung. Was ist das Problem, wenn die Eltern bei familienpolitisch relevanten Entscheidungen vorab zumindest gehört werden? Das kann doch nur von Vorteil sein. Denn im Grundsatz ist der Gemeinderat ja bemüht, auch im Sinne der Eltern zu entscheiden. Da ist es doch besser zu wissen, was diese in der Mehrheit wollen - als darüber zu rätseln. Und Arbeit haben damit vor allem die Ehrenamtlichen im Gesamtelternbeirat.

