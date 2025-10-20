Mehr Bäume am Marienplatz: Es wird keine Lösung für alles geben

Es klingt im ersten Moment so einfach: Die Bäume am Marienplatz sind nicht gesund – und ohnehin verträgt der zentrale Platz optisch deutlich mehr Grün. Warum also nicht einfach mehr pflanzen? Schließlich hat das auch für das Mikroklima in der Innenstadt nur Vorteile. Nun, ganz so einfach ist es in der Praxis leider nicht. Denn es wird keine Lösung geben, bei der alles genauso bleibt wie bisher, nur eben grüner.

Für mehr Bäume müssten Parkplätze auf dem Marienplatz wegfallen

Fakt ist schon jetzt: Es müssten dafür Parkplätze wegfallen. Wie viele und wo genau, das darf jetzt eine Projektgruppe ausarbeiten. Ganz ohne Schmerz wird die Diskussion am Ende aber nicht ablaufen. Denn innenstadtnahe Parkplätze sind durchaus ein wichtiger Faktor für den Einzelhandel dort.

Ein weiteres Problem entsteht bei den Märkten. Der kahle Marienplatz hat nämlich bislang den Vorteil, dass er recht flexibel bespielt werden kann. Schließlich muss man nur auf wenige Bäume Rücksicht nehmen. Eine ausgeprägtere Bepflanzung schränkt die Flexibilität etwa beim Altstadtfest deutlich ein.

Doch bleiben wir beim Altstadtfest, denn hier lässt sich ganz gut der wohl größte Vorteil von einer größeren grünen Beschattung aufzeigen: An manchen Tagen ist es dort elendig heiß. Der Boden heißt sich auf, die Sonne prallt herunter. Durch eine ausgeprägtere Beschattung gewinnt der Marienplatz als zentraler Platz in der Stadt deutlich an Aufenthaltsqualität. Da kann man über den Verlust der Flexibilität und der Parkplätze am Ende hinwegsehen.