Merching hat rechtzeitig auf erneuerbare Energieformen gesetzt

Plus Mit der neuen Hackschnitzelheizung im Keller der Merchinger Schule, gibt es in der Gemeinde einen weiteren ökologischen Baustein. Damit macht die kleine Kommune es den Großen vor.

Bürgermeister Helmut Luichtl und der Merchinger Gemeinderat haben rechtzeitig die Weichen für eine von fossilen Brennstoffen unabhängige Wärmeversorgung gestellt. Es ist ein Glücksgriff, dass mit der Hackschnitzelheizung im Keller der Merchinger Schule eine nachhaltige Heizung installiert wurde. Damit wurde der Grundstein für die Nahwärmeversorgung in Merching gelegt. Geheizt wird mit Restholz, das in der Region wächst und in der Waldwirtschaft als Abfall anfällt. Ein Vorteil einer Hackschnitzelheizung ist, dass sie weitestgehend CO₂-neutral ist und mit nachwachsenden Rohstoffen versorgt wird. Zurzeit sind die Brennstoffkosten für Hackschnitzel weitaus günstiger als für Gas, Öl oder Holzpellets. Zudem ist der Wirkungsgrad mit 80 bis 90 Prozent sehr hoch. Mit der Energieversorgung Merching (EvM) konnte sogar noch ein regionaler Anbieter gewonnen werden. Eine rundum gelungene Sache, die in Merching entstand. Ein Hackschnitzel-Lager braucht jedoch viel Platz, die Anlage für die Verfeuerung auch. Somit ist diese Art der Wärmenutzung eher etwas für größere Einheiten als für Einfamilienhäuser. Dennoch steigt die Nachfrage, wie auch bei den Pelletheizungen an.

