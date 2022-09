Mering darf die ältere Generation nicht mehr länger vernachlässigen

Die Zahl der Seniorinnen und Senioren in der Marktgemeinde wächst und damit auch die Bedürfnisse. Mering muss die Unterstützung in professionelle Hände legen.

Die Seniorenarbeit in Mering liegt hauptsächlich in den Händen von Ehrenamtlichen. Dass diese schon seit Längerem Alarm schlagen und sich nun immer mehr zu Wort melden, ist gerechtfertigt. Die Anforderungen, die immer mehr auf die Helferinnen und Helfer zukommen, sind so nicht mehr zu bewältigen. Hier braucht es professionelle Unterstützung.

Eine wertvolle Hilfe für viele Senioren ist der Fahrdienst des Meringer Bürgernetzes. Doch die Ehrenamtlichen kommen bei der Seniorenarbeit in Mering an ihre Grenzen. Foto: Heike John (Archivbild)

Die Gruppe der über 65-Jährigen wächst an und wird bis zum Jahr 2039 von derzeit etwa 3000 auf 4400 Personen ansteigen. Die 15.000-Einwohner-Gemeinde hat diese Bevölkerungsgruppe in den letzten Jahren vernachlässigt. Während andere Kommunen, wie beispielsweise Ried, sich auf den Weg machten und eine Quartiersmanagerin beauftragten, ließ Mering die Förderung vollkommen links liegen. Schon längst hätte diese Kümmerin oder dieser Kümmerer seniorengerechte Wohnkonzepte erarbeiten und bei der Entwicklung neuer Baugebiete diese Ideen mit einbringen können.

Keine kurzfristige Billiglösung beim Quartiersmanagement

Wenigstens werden jetzt Schritte unternommen, um für die ältere Generation die Möglichkeit zu schaffen, möglichst lange aktiv im eigenen Wohnumfeld leben zu können. Das A und O dieses Engagements sind aber der oder die Quartiersmanager. Wer diese anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, kann nicht mit einem Minijob abgespeist werden. Das ist eine Stelle, die mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss. Eine kurzfristige Billiglösung ist wie ein Strohfeuer, das zwar lichterloh brennt, aber umso schneller wieder verglüht.

Die Ehrenamtlichen vom Bürgernetz, dem Ambulanten Krankenpflegeverein und die Seniorenbeauftragten leisten bereits viel und werden das auch in Zukunft tun. Aber sie brauchen professionelle Unterstützung, damit künftig die Seniorinnen und Senioren nicht mehr die letzten Bürgerinnen und Bürger sind, auf deren Bedürfnisse und Ansprüche in Mering eingegangen wird.

