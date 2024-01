Mering hat bei der Ortschronik Hindernisse überwunden und erntet dafür Lob

Plus Der Weg bis zur fertigen Ortschronik war für Mering nicht immer einfach, doch es hat sich gelohnt, das Ziel nicht aus den Augen zu lassen.

Auf mehr als 700 Seiten ist die 1000-jährige Geschichte der Marktgemeinde Mering zusammengefasst. Die Ortschronik ist kein übergestülptes Werk eines einzelnen, sondern ein Gemeinschaftsprojekt von Experten sowie Autorinnen und Autoren aus Mering selbst. Der Weg dahin war nicht immer einfach. Doch er hat sich gelohnt.

Es gibt nur noch wenige Exemplare der Meringer Ortschronik

Denn wie die Marktgemeinde selbst ihre Höhe und Tiefen in 1000 Jahren erlebt hat, so war es auch bei der Ortschronik nicht immer eitel Sonnenschein. Die finanziellen Nachforderungen, die Kritik an und vom Autorenteam und vonseiten der Kommune galt es zu überwinden. Dabei haben alle das Ziel, eine Chronik für Mering zu schreiben, nicht aus den Augen verloren. Es war für die Laien nicht immer einfach, die Kritik zu verkraften, manche mussten sich erst in die Materie einer wissenschaftlichen Veröffentlichung einarbeiten. Dass diese Arbeit Früchte trägt, beweisen nicht nur die Verkaufszahlen - es gibt nur noch einen kleinen Restbestand im Buchhandel - sondern auch die lobende Erwähnung in der Fachwelt. Die Ortschronik ist sogar so gut, dass sie von der Bezirksheimatpflege Schwaben als Positivbeispiel angeführt wird und hervorragende Rezensionen in Fachmagazinen erhält. Mering und seine 1000-jährige Geschichte können sich sehen lassen, seit einem Jahr auch in Wort und Bild.

