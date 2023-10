Mering investiert mehrere Millionen in seine Sportanlagen

Plus Auch wenn die Marktgemeinde keine reiche Kommune ist, so erhält nach der Eröffnung des Stadions am Schulzentrum auch die Luitpoldschule eine neue Freisportanlage.

Die Marktgemeinde Mering investiert kräftig in die Sportanlagen. Sie wurden viele Jahre eher stiefmütterlich behandelt. Die Sportanlage am Schulzentrum war sogar so defekt, dass über einen langen Zeitraum kein Leichtathletikunterricht dort stattfinden konnte. An der Grundschule in der Luitpoldstraße wird der Sportplatz zudem noch als Pausenhof mitgenutzt und deshalb umso mehr beansprucht.

Mering investiert viel Geld für die Sportanlagen

Sport und Bewegung sind der Marktgemeinde wichtig, und deshalb wird hier investiert. Es ist ein gutes Signal, das von Mering gesendet wird. Schon bald soll auch noch ein DFB-Minispielfeld für 280.000 Euro errichtet werden. Der Skaterplatz am Bauhof wird gut genutzt und das Basketballfeld soll ebenfalls wieder bespielbar sein. Der Sportverein Mering bekommt ein neues Sportheim für 5,4 Millionen Euro, wovon die Marktgemeinde fast vier Millionen Euro stemmt. Ein Mammutprojekt war die Sportanlage am Schulzentrum. Hier flossen 1,3 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm. 628.000 Euro gibt außerdem der Freistaat als Zuschuss. Insgesamt kostet die Sanierung 2,8 Millionen Euro plus 400.000 Euro für die Ingenieurleistungen. Als Eigenanteil bleiben für den Markt Mering rund 400.000 Euro und für den Landkreis rund 900.000 Euro. Dass jetzt die Marktgemeinde auch noch ohne Fördermittel 130.000 Euro für die neue Freisportanlage an der Luitpoldschule zahlt, ist gut investiertes Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen