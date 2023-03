Mering muss bei der Seniorenarbeit rechtzeitig seine Hausaufgaben machen

Plus Das Seniorenzentrum St. Agnes feiert sein 20-jähriges Bestehen. Der Festakt macht deutlich, dass Mering im Bereich der Altenpflege noch mehr investieren muss.

Die Marktgemeinde Mering ist mit den beiden Seniorenzentren der Caritas und der Pflegeeinrichtung der Johanniter gut aufgestellt. Auch die Anlagen für betreutes Wohnen sind gut ausgelastet. Doch schon jetzt zeigt sich, der demografische Wandel wird Mering vor weitere Herausforderungen stellen. Vor 20 Jahren stellte man die Weichen für die Schaffung des Agnesheims. Für die kommenden 20 Jahre muss aber in einer immer mehr wachsenden Marktgemeinde dringend die Seniorenarbeit ausgebaut werden.