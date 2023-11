Mering profitiert vom Merchinger Hochwasserschutz

Plus Weil Merching ein Hochwasserrückhaltebecken gebaut hat, kann Mering eine Retentionsfläche im Gewerbepark aufgeben und das Grundstück verkaufen. Das kommt in Merching sicher nicht gut an.

Mering profitiert mal wieder vom Hochwasserschutz der Gemeinde Merching. Einige Bauherren wittern schon Morgenluft, weil sie darauf hoffen, in Paarnähe ihre Mehrfamilienhäuser realisieren zu können. Schließlich macht es die Marktgemeinde ja vor, wie es geht. Statt die angelegte Retentionsfläche im Gewerbepark West weiterhin für den Hochwasserschutz freizuhalten, vergibt man sie lieber an einen potenziellen Gewerbesteuerzahler.

Merching hat seine Hausaufgaben gemacht

Der Kostendruck ist hoch, die Marktgemeinde hat mit dem Ausbau der Kindertagesstätten, den Plänen für Rathausneubau und Ortszentrum einige Großprojekte zu stemmen, die mit dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen nicht finanzierbar sind. Da ist es verlockend, wenn sich zahlungskräftige Firmen im neu geschaffenen Gewerbepark West ansiedeln wollen. Doch für eine gute Beziehung zur Nachbargemeinde Merching ist ein solches Verhalten nicht zuträglich. Die kleine Gemeinde hat nämlich vorbildlich für den Hochwasserschutz mit innerörtlichem Paarausbau und Hochwasserrückhaltebecken gesorgt. Das kommt vor allem Mering zugute, das in Sachen Hochwasserschutz noch Nachholbedarf hat.

