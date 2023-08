Mering reist nach Karmiel: Eine Freundschaft, die es zu bewahren gilt

Plus Eine Delegation um Bürgermeister Florian Mayer machte sich auf den Weg nach Karmiel. Diese Reise kann ein Neuanfang für die Freundschaft werden.

Schon fünf Jahre ist es nun her, dass Bürgermeister Adi Eldar in Mering zu Besuch war und dort die Absichtserklärung zur Gründung einer Städtepartnerschaft ins Goldene Buch der Marktgemeinde schrieb. Mittlerweile gibt es in Karmiel einen neuen Bürgermeister, Moshe Koninski. Und auch in Mering gibt es seit 2020 einen neuen Marktgemeinderat sowie mit Florian Mayer einen neuen Bürgermeister. Drei weitere Jahre hat es gedauert, bis sich eine Delegation auf den Weg von Mering nach Karmiel im Norden von Israel machen konnte.

Ein Neuanfang ist gemacht

Zwischenzeitlich gab es in dieser Städtefreundschaft Treffen von Gruppen aus Karmiel in der Marktgemeinde. Doch ein Gegenbesuch blieb seit 2019 aus. Das soll sich mit der Reise der Delegation aus Mering ändern. Bürgermeister Florian Mayer hofft, dass sich die Beziehungen weiter ausbauen lassen. Doch noch immer gibt es keine offizielle Städtepartnerschaft. Woran liegt das? Im Marktgemeinderat scheint es Vorbehalte zu geben. Zu schwierig sei wohl die Organisation dieser Städtepartnerschaft mit einer so weit entlegenen Stadt. Dabei waren die Arme von Karmiel bereits vor fünf Jahren weit ausgestreckt. Aber der damalige Bürgermeister Hans-Dieter Kandler fürchtete, dass das Ja zur Städtepartnerschaft als Gemeinderatsbeschluss nicht durchzusetzen sei und suchte nach einem Kompromiss. Dabei brannte Kandler für diese Idee, die von Günter Wurm und der Arbeitsgemeinschaft Städtefreundschaft Mering-Karmiel initiiert worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen