Mering soll sein Freibad samt Sprungturm erhalten

Plus Die anstehende Sanierung in Mering wird teuer. Doch die Marktgemeinde tut gut daran, die Einrichtung zu retten – für Badegäste allen Alters.

Das Freibad dürfte der größte Luxus sein, den sich der Markt Mering jenseits seiner vielen Pflichtaufgaben leistet. Um es zu erhalten, steht eine teure Sanierung an. Das ist ein heikler Moment, bei dem die Zukunft der beliebten Freizeiteinrichtung auf dem Prüfstand steht.