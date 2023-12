Mering und Ambérieu: Städtepartnerschaften sind essenziell für die Zukunft

Plus Mering gründet ein Komitee für die Städtepartnerschaft mit Ambérieu und Jugendliche starten mit vielen Ideen - ein gutes Zeichen in einer Zeit der Krisen.

Es sind herausfordernde Zeiten. Kriege, Krisen und womöglich mit den Niederlanden noch ein Land, das den Austritt aus der EU anstrebt: Während idealistische Ziele wie Frieden und Zusammenhalt vor einigen Jahren noch belächelt wurden, sind sie heute aktueller denn je. Einen großen Beitrag leisten aktive Städtepartnerschaften. Wie Mering und die französische Stadt Ambérieu-en-Bugey.

Ihre Partnerschaft geht über den ursprünglichen Gedanken der Aussöhnung und Völkerverständigung hinaus. Sie sind seit 50 Jahren verbunden, es gibt regelmäßige Besuche und eine lebendige Freundschaft. Nun hat sich die Marktgemeinde Mering sogar entschieden, ein Komitee zu gründen - mit dem Ziel, noch mehr Austausch zwischen den deutschen und französischen Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen. Es soll Treffen auch außerhalb der offiziellen Besuche ermöglichen und die Verbindung intensivieren, gerade auch bei den jungen Menschen. Die Meringer Jugendlichen, die sich beteiligen, haben dafür bereits zahlreiche Ideen gesammelt.