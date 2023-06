Mering wartet auf Antworten

Plus Die Meringer Bauverwaltung hat beim Landratsamt um Rat gefragt, doch die Behörde blieb bis jetzt eine Antwort schuldig. Der Bauausschuss ärgert sich zu Recht.

Bürgermeister Florian Mayer teilt zwar nicht so kräftig gegen das Landratsamt Aichach-Friedberg aus wie sein Vorgänger Hans-Dieter Kandler, der sich bei der Erhöhung der Kreisumlage mit seiner Raubritter-Äußerung dafür einiges anhören musste, doch macht er in der jüngsten Bauausschusssitzung seinem Ärger Luft.

Woran scheitert das?

Da gibt es einen seit den 1980er-Jahren bestehenden Bebauungsplan für das Gebiet am Alten Sportplatz in Mering. Still und leise wurden von der Baubehörde am Landratsamt Dachgauben durchgewinkt, die aber nicht den Regeln des Bebauungsplanes entsprechen und deshalb im Bauausschuss der Marktgemeinde durchgesprochen hätten müssen. Das Dilemma, sind diese genehmigten Dachgauben als Präzedenzfall herzunehmen oder nicht? Auf diese Frage erhält die Bauverwaltung in Mering vonseiten des Landratsamtes aber keine Antwort. Woran scheitert das?

