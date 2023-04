Meringer Baustellenprobleme werden mit Fair Play gelöst

Plus Nach den Osterferien war geplant, die Ambérieuhalle in Mering für Schule und Sport wiederzueröffnen. Das wird nichts. Dank der Kompromissbereitschaft funktioniert aber Plan B.

Es hätte alles so schön sein können. Der zweite Anlauf für die Ambérieuturnhalle in Mering wäre beinahe eine Punktlandung geworden, doch es wurde wieder nichts. Und das stinkt nicht nur den Verantwortlichen gewaltig.

Vor allem die Schülerinnen und Schüler sowie die Sportlerinnen und Sportler rümpfen ihre Nasen. Weil sich die Lieferung für den Hallenboden verzögerte, konnte er nicht rechtzeitig verlegt werden. So kommt es nun dazu, dass noch immer eine enorme Geruchsbelästigung durch die Ausdünstung des Linoleums besteht, wie das Landratsamt informiert. Das tut allen Beteiligten sehr leid, aber es ändert nichts daran, dass die Ambérieuhalle noch immer nicht öffnen kann. Für die Abiturprüfungen, die am Mittwoch starten, bedeutet dies, dass sie dort nicht stattfinden können. Kurzfristig musste Schulleiter Josef Maisch umplanen.