Meringer Gymnasium darf kein Wahlkampfthema werden

Plus Die Schülerzahlen für die Gymnasien im Landkreis steigen. Mering wird schon 2028 an seine Grenzen kommen. Die Diskussion über eine Erweiterung ist dringend notwendig.

Vor über zehn Jahren meldeten sich bei der Frage, ob ein drittes Gymnasium im Landkreis Aichach-Friedberg notwendig ist, einige Skeptiker zu Wort. Die Schülerzahlen würden nicht ausreichen, um dieses Projekt in Mering zu realisieren. Vonseiten des Kultusministeriums war die Zurückhaltung für den Neubau besonders deutlich zu spüren. Auch im Finanzministerium scheute man sich vor den Kosten von 34 Millionen Euro. Bis schließlich der damalige Finanzminister Markus Söder sich deutlich für den Neubau aussprach. Doch das alles ist längst Geschichte. Von den negativen Prognosen ist keine eingetroffen. Auch die Befürchtungen, dass Friedberg durch das dritte Gymnasium im Landkreissüden geschwächt werden könnte, haben sich nicht erfüllt.

Mering muss mittlerweile Schülerinnen und Schüler aus Schmiechen und Ried abweisen. Schon bald könnte es auch die Kinder aus Merching und Kissing treffen. Wer aus Althegnenberg oder Prittriching kommt, braucht sich mittlerweile kaum mehr Hoffnungen machen, dass sein Kind am Meringer Gymnasium einen Platz findet. Die Bevölkerungszahlen zeigen zudem deutlich auf, dass der Zuzug vor allem in Mering, Kissing, Merching und Ried noch weiter wachsen wird. Hinzu kommt die Rate der Kinder, die nach der vierten Klasse eine weiterführende Schule besuchen. Hier rangiert das Gymnasium ebenfalls an oberster Stelle, mit wachsender Tendenz. Das alles sind gute Argumente für eine Erweiterung des Gymnasiums.

