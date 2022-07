Kommentar

Meringer Ortschronik ist die Zeit und die Mühe wert

Plus Das Buchprojekt hat einen sehr steinigen Weg hinter sich. Aber Ärger und Arbeit lohnen sich für dieses Vorhaben.

Von Gönül Frey

Eine umfassende und fundierte Heimatgeschichte des Marktes Mering soll die Ortschronik bieten. Damit hat sich die Kommune viel vorgenommen und es wäre eher eine Überraschung gewesen, wenn dabei alles rund gelaufen wäre. Es gilt ein gewaltiges Themengebiet in einem auch mit stolzen 720 Seiten noch begrenzten Umfang aufzuarbeiten. Unter den Autoren befinden sich viele Laien, die diese Arbeit unentgeltlich in ihrer Freizeit leisten. In den Beiträgen stecken viele Wochen und sogar Monate an ehrenamtlichem Aufwand.

