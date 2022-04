Meringer Volksfest sucht Wirt: Rückkehr zur Normalität ist nicht einfach

Plus Tanzen, Feiern, Freude - der Kalender füllt sich wieder mit Festen. Selbstverständlich ist das nicht, die Branche hat unter der Pandemie schwer gelitten.

Es ist die ideale Zeit und der ideale Ort: In Mering steht ein kostenloser Festplatz zur Verfügung und das 1000-Jahr-Jubiläum vor der Tür. Die feierfreudigen Meringerinnen und Meringer können es kaum erwarten, nach der Pandemie wieder loszulegen - und doch hängt das geliebte Volksfest in der Schwebe. Nach der Absage des langjährigen Festwirtes Greiner findet sich kein Ersatz. Das liegt auch an Nachwirkungen der Pandemie, berstenden Kalendern und knappem Personal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen