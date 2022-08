Mit Blick in die Zukunft: Der Rettungsdienst muss gestärkt werden

Plus Aktuelle Probleme könnten in Zukunft die medizinische Notfallversorgung im Landkreis Aichach-Friedberg beeinträchtigen. Deshalb muss sich im Rettungsdienst einiges ändern.

Wir alle wünschen uns die beste medizinische Versorgung im Notfall. Schnell, professionell und zu jeder Uhrzeit, an jedem noch so abgelegenen Ort. In der Realität kollidiert dieser Wunsch jedoch mit einigen Faktoren: Einsätze zur gleichen Zeit, lange Anfahrten, Mangel von Fachkräften. Das System Rettungsdienst hat seine Schwächen, die von hart arbeitenden Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen abgefangen werden. Noch – denn in Zukunft werden sich die Widrigkeiten verschärfen. Es ist also an der Zeit, Probleme und Lösungen in den Fokus zu rücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen