Mit dem Verkehrskonzept am Schulzentrum hat man viele Chancen vertan

Plus Noch immer kehrt am Schulzentrum in Mering keine Ruhe ein. Das neue Verkehrskonzept hat große Mängel.

Die Verkehrssituation am Meringer Schulzentrum ist ein gordischer Knoten, der scheinbar nicht zu lösen ist. Die millionenschwere bauliche Veränderung hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Auch wenn Bürgermeister Florian Mayer darauf beharrt, dass das neue Konzept besser ist, als wenn man alles beim Alten gelassen hätte. Und wer Kritik äußert, der redet alles schlecht. Damit macht es sich der Meringer Bürgermeister aber zu einfach. Denn wer schon einmal morgens um 7.30 Uhr bei Regenwetter am Schulzentrum war, der sieht, wie gefährlich sich Radfahrer zwischen Fußgängern hindurchschlängeln, wie leicht der Fußüberweg zu übersehen ist, der deutlich kleiner ist als der frühere, und wie riskant Autos in die Schulstraße einbiegen, wo sich derzeit die Baustelle zum neuen Hort befindet.

