Möglichst früh um den Umbau fürs Alter kümmern

Plus Ob in Zukunft altersgerechte Wohnungen zur Verfügung stehen, ist nicht ausgemacht. Von daher heißt es, selbst aktiv zu werden. Aber auch die Politik ist gefragt.

Altersvorsorge klingt nicht gerade sexy. Und doch ist sie ungemein wichtig. Gerade in Zeiten, in denen die Zukunft ungewisser scheint denn je. Das betrifft zum einen die finanzielle Vorsorge, mit der man gar nicht früh anfangen kann. Aber eben auch der bauliche Aspekt gehört dazu. Bereits einige Jahre vor der Rente sollten sich Menschen Gedanken machen, wie sie im hohen Alter in ihren eigenen vier Wände klarkommen können. Ins Heim will schließlich kaum jemand und privat mit 80 noch umzuziehen, ist wahrlich kein Zuckerschlecken.

Schon deshalb nicht, weil es keine Garantie dafür gibt, dass bei immer mehr Senioren auch geeignete Wohnungen vorhanden sind. Die Baugenossenschaften in der Region tun zwar vieles dafür, dennoch stoßen auch sie an ihre Grenzen. Zinsen und hohe Baukosten sind das eine, hier lässt sich auf die schnelle nur sehr bedingt Abhilfe schaden. Da lässt sich über das Feld Energetik unkomplizierter handeln. Es sollte politischer Konsens sein, dass in Zeiten hoher Kosten nicht auch noch solche Normen unnötig in die Höhe geschraubt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen