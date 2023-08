Nach dem Ausnahme-Unwetter ist die Solidarität in Kissing groß

Plus Ganze Straßen verwüstet, viele wurden durch den Hagel verletzt - nach dem Unwetter in Kissing packen die Menschen an. Das ist nicht selbstverständlich.

Der Bericht über die Sturmfolgen ist durch viele Gespräche entstanden, zahlreiche Nachrichten erreichten unsere Redaktion. Es herrscht Fassungslosigkeit über die Brutalität, mit der das Unwetter über den Landkreis und vor allem Kissing hinwegfegte. Manchen fehlten die Worte, andere kamen aus dem Aufzählen der Schäden nicht heraus. Von massiven, wie dem Haus Gabriel, bis hin zu toten Goldfischen im Garten und zertrümmerten Gewächshäusern. Von materiellen bis zu psychischen: Einige schafften es nicht rechtzeitig in einen Unterstand und erlitten im Hagel Todesangst. In allen Gesprächen erzählten die Kissingerinnen und Kissinger jedoch auch von Mitgefühl miteinander - und praktisch uneingeschränkter Hilfsbereitschaft.

Rund 100 Einsatzkräfte waren in Kissing vor Ort. Foto: Gönül Frey

Kissing hält nach Unwetter zusammen

Sie schaufelten gemeinsam Grünzeug und Eis von den Straßen, öffneten Kanaldeckel, damit das Wasser ablaufen konnte. Jugendliche gingen umher und boten ihre Hilfe an, in öffentlichen Gruppen auf Facebook herrschte blitzschnell ein Austausch. Ein Baum aufs Dach gestürzt - Unterstützung kommt. Wer braucht einen Nasssauger? Große Planen zum Abdecken von Dächern, einen Anhänger? Die Gemeinde half zusammen, aus dem Bauhof kehrten sogar Mitarbeiter aus ihrem Urlaub zurück. Von den Rettungskräften, die bis zur Erschöpfung im Einsatz waren und noch größere Schäden verhinderten, ganz zu schweigen.

