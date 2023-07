Neue Angebote bringen Jung und Alt zusammen

Plus Im August findet im Meringer Lippgarten ein vielfältiges Gesundheitsprogramm statt. Diese Idee kann nur dann funktionieren, wenn viele zusammenhelfen.

Ursprünglich sollte der Meringer Lippgarten zur Rekreation der katholischen Geistlichkeit dienen. Pfarrer Kurt Engelhard war es damals, der aber das Erbe derart ausgestaltete, dass dieser Garten für die Meringerinnen und Mering zugänglich wurde. Viele Gruppen der Pfarrei können sich dort im Schatten der Obstbäume treffen. Musikliebhaber genießen die Konzerte von Kolpingkapelle und Musikfreunde. Zuletzt fand das Pfarrfest statt, dieses Wochenende ist die Freiluftausstellung des Kunstkreises Lechkiesel geplant. Es ist schön, dass die katholische Pfarrgemeinde im Lippgarten so ein offenes Gemeindeleben zulässt. Denn das ist gelebte Kirche. Sie verschließt sich nicht, sondern öffnet sich.

Eine schöne Idee für die Meringerinnen und Meringer

Davon profitiert auch Seniorenbeauftragte Christine Maier, die ein vielfältiges Gesundheitsprogramm für den August im Lippgarten organisiert hat. Sie knüpft stetig Netzwerke und versucht, in ihre Arbeit die Vereine und Organisationen einzubinden. So gelang es ihr in Kooperation mit dem Turnverein Mering und dem Katholischen Frauenbund sowie der Marktgemeinde, die unterschiedlichsten Gesundheitsangebote auf die Beine zu stellen. Dazu wird auch das Kneippbecken, das leider sonst nicht mit Wasser gefüllt ist, reaktiviert. Besonders charmant ist die neue Idee unter dem Motto "Von Bank zu Bank" Kontakte zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen zu knüpfen. Dass im Lippgarten dafür Platz ist, der ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, ist umso schöner.

