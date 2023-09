Neue Kabinen für die Sportfreunde Friedberg: Zeit wird's

Plus Nach rund 50 Jahren bekommen die Sportfreunde Friedberg einen neuen Kabinentrakt. Die Investition lohnt sich, weil es den Wohlfühlfaktor der Mitglieder erhöht.

Viel zu wenige Duschen – genau genommen nur eine einzige, muffige Umkleiden und ein Interieur, das alles andere als einladend ist. Die Kabinen der Sportfreunde Friedberg sind in die Jahre gekommen. Die Sportlerinnen und Sportler können sich dort umziehen, wohl fühlen sie sich aber nicht. Umso wichtiger, dass nun endlich Land in Sicht ist bzw. der Spatenstich für den Anbau gefallen ist.

Es war eine schwere Geburt, denn aufgrund von explodierenden Baukosten und der Coronapandemie musste das Projekt gleich zweimal verschoben werden. Vor rund sieben Jahren hatten die Sportfreunde um den Vorsitzenden Fritz Sedl die Idee für den neuen Kabinentrakt. Jetzt sind die Bagger angerollt. Im Frühjahr soll dann das „neue Zuhause“ der Sportfreunde fertig sein.