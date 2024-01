Neue Weichen beim Citymanagement: Entscheidung mit Fallstricken

Plus Die neue Stabsstelle Standortmarketing in Friedberg ist kurzfristig gesehen eine gute Lösung, langfristig ein Wagnis.

Beim Friedberger Citymanagement hakte es von Anfang an. Der erste Citymanager passte der Politik nicht, die zweite machte es den Geschäftsleuten nicht recht. Nach mehreren Jahren Auf und Ab (gefühlt viel Ab) strich die Stadt die Stelle nun fast ganz und ersetzte sie durch die Stabsstelle Standortmarketing. Das wird sicherlich den Ärger minimieren, aber das Gelbe vom Ei ist diese Lösung nicht.

Die Vermarktung der Innenstadt nicht auf Seiten der Geschäftswelt anzusiedeln, sondern in einer Stadtverwaltung, die per se umständlichen bürokratischen Abläufen ausgeliefert ist, hat sich als Fehler herausgestellt. Es prallten Welten aufeinander - und auch Menschen.