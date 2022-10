Neuer Bauhof: Friedberger Stadträte bekommen kalte Füße

Plus Mit dem 30-Millionen-Projekt hat sich der Friedberger Stadtrat in eine Falle manövriert. Gibt es noch einen Ausweg?

Es ist das teuerste Projekt in der Geschichte der Stadt Friedberg und sicher auch das am längsten währende: Bis in die frühen 1990er-Jahre reichen die Diskussionen um einen neuen Bauhof zurück. Und mit jeder neuen Planungsrunde wurde das Vorhaben teurer und teurer, bis es jetzt an der 30-Millionen-Grenze angekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen