Neuer Brunnen am Marktplatz wird Teil der Gesamtgestaltung

Plus Das in der Ortsmitte tätige Planungsbüro soll sich auch um die Wasserinstallation kümmern. Das ist nicht nur wegen der zu erwartenden Förderung ein Gewinn.

Hohe künstlerische Ansprüche will Mering mit dem neuen Brunnen für den Marktplatz nicht mehr bedienen. Eine ebenerdige Anlage, die bei Veranstaltungen nicht im Weg ist und nicht zu viel kostet - das sind die wesentliche Kriterien, die der Ersatz für den sanierungsbedürftigen Künstlerbrunnen erfüllen soll. Da könnte einem schon etwas bange werden, welcher Anblick da an zentraler Stelle in der Ortsmitte zu erwarten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen