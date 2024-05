Neuer Wohnraum in Friedberg mit effizientem Konzept

Plus Das Bauprojekt an der Friedberger Ach ist ein gutes Beispiel für Nachverdichtung. Das Grundwasser könnte den Bau jedoch vor eine Herausforderung stellen.

50 neue Wohnungen in guter Lage, bestehende Bauflächen werden genutzt - das Bauprojekt an der Friedberger Ach wirkt durchdacht und nachhaltig. Nachverdichtung ist auf dem Areal absolut sinnvoll. Vorhandene Flächen und bestehende Gebäude nutzen und sanieren - eine Methode, die in Zeiten von Ressourcenknappheit und Klimaschutz immer wichtiger wird.

Seit Jahren gibt es in Friedberg das Vorhaben, das Gelände der ehemaligen Schreinerei Rupp für neue Wohnungen zu nutzen. Endlich geht die Stadt dieses wichtige Projekt an. Dass Wohnraum knapp ist und auch in der Zukunft eine große Rolle spielt, ist kein neues Problem. Umso besser also, dass eine Baufläche vorhanden ist und es auch schon einen Plan gibt. Der Großteil der Infrastruktur kann genutzt werden, nur kleine Änderungen sind nötig. Das bedeutet niedrigere Erschließungs- und Folgekosten. Auch der Aspekt von zusätzlicher Bodenversiegelung ist bereits durch die Tiefgaragen aus dem Weg geräumt.

