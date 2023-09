Nicht alles an Schulen ist ein Erfolgsmodell

Plus Lehrermangel, Ukraine-Flüchtlinge, Künstliche Intelligenz: Ein Blick auf die Chancen und Probleme der Schullandschaft im Landkreis Aichach-Friedberg.

Der Kultusminister zeigt sich vor dem Schulstart zufrieden, wie irgendwie meistens. An bayerischen Schulen gibt es laut Michael Piazolo genug Lehrkräfte, die Digitalisierung kommt voran, die Integration ukrainischer Kinder läuft. Note Eins mit Stern also? Wer sich lieber vor Ort umhört als am grünen Tisch, bekommt ein anderes Bild von der Bildungslandschaft. Diese ist im Landkreis gut aufgestellt, aber die Schulen werden Schlag auf Schlag mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert: Inklusion, Asyl, veränderte Familienverhältnisse, Digitalisierung, Pandemie, Lehrermangel, Ukraine, Künstliche Intelligenz... Gerade Grund- und Mittelschulen brauchen mehr Unterstützung. Die früheren "Volksschulen" legen die Basis für den gesamten Lebens- und Berufsweg. Diese Leistung dürfen Öffentlichkeit und Politik nicht unterschätzen.

Spätestens in der Pandemie wurde allen klar, dass Schulen nicht nur Ort der Wissensvermittlung sind, sondern ein sozialer Ort, an den mehr und mehr Erziehungsaufgaben verlagert werden, und das bei wachsendem Leistungsdruck. Diese wichtigen Aufgaben müssen zu einem nicht unerheblichen Teil Aushilfskräfte übernehmen. Der Einsatz von Lehramtsstudentinnen und Quereinsteigern im Wittelsbacher Land scheint gut zu funktionieren, ist aber kein Selbstläufer. Es ist für die Kollegien mit viel Einsatz verbunden.

