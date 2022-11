Nicht für den Job leben: Was ist verkehrt an der Arbeitsmoral junger Leute?

Plus Faul und bequem: Über die Arbeitsmoral von jungen Menschen wird auch im Wittelsbacher Land diskutiert. Dabei haben sie recht damit, ihre freie Zeit zu schützen.

Das Arbeitsleben wandelt sich. Homeoffice, gemeinsame Co-Working-Spaces. Videokonferenzen, Online-Auftritte, alles wird digitaler. Auch die Einstellung zur Arbeit ändert sich, wie Beispiele aus dem Wittelsbacher Land zeigen. Viele jüngere Menschen wollen sich nicht Hals über Kopf in Überstunden stürzen, Freundschaften und Hobbys vernachlässigen. Freizeit hat den gleichen Stellenwert wie die Arbeit oder ist wichtiger. Gut so! Bei Älteren stößt das zum Teil auf Unverständnis, faul seien sie, die Generationen Y und Z, bequem, undankbar. Ja – das Leben genießen wollen, wie kann man nur?