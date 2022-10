Niemand sollte alleine sterben

Plus Das Hospiz St. Afra begleitet seit 25 Jahren sterbenskranke Menschen vor ihrem Tod. Schon jetzt ist diese Arbeit wichtig - in Zukunft wird sie noch wichtiger.

Deutschlands Bevölkerung wird immer älter. Der Landkreis Aichach-Friedberg ist dabei keine Ausnahme. Im Jahr 2040 wird der Anteil an 65-Jährigen und Älteren um 38 Prozent gestiegen sein. Das ergab eine Vorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik. Die Zahl der Geburten geht zurück, dafür leben die Menschen heutzutage länger. Das heißt: Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen steigt. Einrichtungen wie das ambulante Hospiz in Aichach, Friedberg und Mering sind unverzichtbar und sollten noch erweitert werden. Denn noch ist der Bedarf höher als das Angebot.