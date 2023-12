Nikolaus im Geschenkerausch: Weniger ist mehr

Süßigkeiten als Geschenke sind heute oft nur noch Beiwerk. Dabei lädt gerade der Nikolaustag zur Demut ein. Die Botschaft sollte wieder im Mittelpunkt stehen.

Es geht aufwärts. Zumindest was die Zahl an Geschenken angeht. Kinder bekommen heute das auf einmal, was es früher an allen Festtagen des Jahres zusammen gab. Manchmal passen die Sachen gar nicht mehr unter den Weihnachtsbaum, geschweige denn in einen Stiefel. Die Botschaft geht dabei leider weitgehend verloren - was gerade in der heutigen Zeit schade ist.

Wo früher Orangen und ein Stück Schokolade eine echte Freude darstellten, sind sie heute für so manches Kind nur Beiwerk oder gar enttäuschend. Spielsachen sollten es mindestens sein. Natürlich können die Kleinen dafür nichts, vielmehr wachsen sie in diesem Überfluss auf. Hier schenkt die Oma, da der Patenonkel. Dass man dem Kind eine Freude machen möchte, ist verständlich. Doch ist das Ergebnis teils schlicht und einfach Reizüberflutung.

Nikolaustag: Kleine Geschenke machen auch Freude

Dabei geht es am Nikolaustag gerade nicht um Überfluss, sondern um die Erinnerung an einen gütigen Menschen. Die gute Tat besteht ja nicht aus der Menge der Gaben, sondern aus der Geste an sich. Dazu sollten auch kleine Dinge oder eben Süßigkeiten genügen. Erst recht mit Blick auf Länder, in denen Kinder an solchen Aufmerksamkeiten wohl ihre helle Freude hätten. Ein bisschen weniger wäre gerade am Nikolaustag deutlich mehr.

