Ohne den Aktiv-Ring wäre Friedberg um einiges ärmer

Was wäre Friedberg ohne den Aktiv-Ring? Die Antwort ist einfach: Gewiss um einiges ärmer. Über die Jahre hat sich die Werbegemeinschaft zu einem Motor der Innenstadtentwicklung gemausert. QR-Quiz für Kinder und Familien in den Schulferien, Gutscheinaktionen für die Besucher der Landesausstellung und für die leidgeprüften Kunden während des Bahnhofstraßenumbaus, Rahmenprogramme zu den Marktsonntagen und attraktive Angebote zum Friedensfest - mit seinem ehrenamtlichen Engagement deckt der Aktiv-Ring vieles ab, was das kommunale Citymanagement nicht leisten kann oder will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

