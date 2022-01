Paarausbau in Kissing: Jetzt muss es schnell gehen

Plus Für den Hochwasserschutz in Kissing gibt es ein neues und besseres Konzept. Das ist gut - aber jetzt muss das Projekt auch rasch verwirklicht werden.

Es kostet nur einen Bruchteil des ursprünglichen Projekts, betrifft weniger Grundstücke und bietet Chancen für die Natur: Für den Paarausbau in Kissing gibt es ein neues, vielversprechendes Konzept. Nach vielen Jahren Stillstand tut sich etwas im Hochwasserschutz der Gemeinde - endlich, denn die Zeit drängt.