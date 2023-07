Pallotti-Grundstück verdient ein innovatives Bau-Konzept

Plus Die 22.000 Quadratmeter große Fläche ist ein Filet-Grundstück für Wohnbebauung in Friedberg. Deshalb ist bei der Gestaltung Kreativität gefragt.

Das Neubaugebiet auf dem Gelände der früheren Vinzenz-Pallotti-Schule ist mit bis zu 580 Bewohnerinnen und Bewohnern eines der größten Wohnbauprojekte im Friedberger Stadtgebiet seit Jahren. Seine Besonderheit liegt zudem darin, dass in Top-Lage mit guter Anbindung an die Stadtmitte teilweise geförderte Wohnungen entstehen. Die Gestaltung ist daher ein besonders wichtiger Faktor.

Schon bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Stadtentwicklungsausschuss waren die ersten Interessierten aus der Nachbarschaft gekommen. Nachverdichtung ruft selten Begeisterungsstürme hervor, umso wichtiger ist gelungene Planung, um die Akzeptanz zu erhöhen. Noch wichtiger aber ist es in diesem Fall, bereits durch die Planung die Gemeinschaft der Bewohner und Bewohnerinnen zu fördern, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus stammen und verhältnismäßig eng aufeinander wohnen werden.