Parkplatznot am Friedberger Friedhof: Das ist keine Lösung

Plus Bürgermeister Roland Eichmann macht es sich mit seinen Vorwürfen an den Landkreis zu einfach. Auch seine Lösungsvorschläge taugen nichts.

Man kennt das ja inzwischen aus der Friedberger Stadtpolitik: Schuld sind immer die anderen. Mal ist es der Freistaat, dessen Förderrichtlinien und Vorschriften Bürgermeister Roland Eichmann kritisiert. Mal ist es die Telekom, die den Umbau der Bahnhofstraße versemmelt. Und diesmal ist es der Landkreis, der durch den Ausbau des Schulstandorts Friedberg die Parkplatzsituation versaut.

Tatsache ist aber: Es fehlt in Friedberg an Parkplätzen. Nicht für die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, die hier einkaufen, zum Arzt gehen oder einen Kaffee trinken. Sie finden nahezu immer einen Platz für ihren Pkw, zur Not halt auch in den Garagen Ost und West. Echte Probleme haben all diejenigen, die in der Innenstadt arbeiten und von auswärts kommen. Schon um 9 Uhr morgens gibt es an Werktagen kaum mehr eine Aussicht auf einen kostenlosen Dauerparkplatz am Zentrumsrand.

Oft kommt man nur mit dem Auto nach Friedberg

Da nützt es auch nichts, wenn Eichmann nun mit einer Beschränkung der Parkzeit droht, um den Bereich rund um den Friedhof Herrgottsruh für Trauergesellschaften freizuschaufeln. Auch teure Gebühren bringen Pendler nicht zum Umstieg auf Bus und Bahn, wenn die Verbindung nicht passt oder es - von außerhalb des AVV-Gebiets - gar keine gibt. Vielfach bleibt gar nichts anderes übrig, als mit dem Auto nach Friedberg zu fahren.

Zwei Jahre ist es her, dass die Deutsche Bahn der Stadt signalisierte, dem Bau eines Parkdecks am Bahnhof stehe aus ihrer Sicht nichts im Wege. Geschehen ist in dieser Angelegenheit seither nur eins: Die Mittel für den nötigen Grunderwerb wurden aus dem Haushalt gestrichen.

Lesen Sie dazu auch