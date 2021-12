Perfekte Weihnachten für Eltern und Kinder

Plus Wochenlang fiebern die Kinder auf Heiligabend hin und auch die Eltern stehen unter Druck, weil sie es ihrer Familie schön machen wollen. Das kann manchmal ziemlich schiefgehen.

Weihnachten stellt vor allem Familien vor eine große Herausforderung. Die Eltern wollen möglichst alles perfekt machen und für ihre Kinder den Zauber von Weihnachten in die Wohnzimmer holen. Die Kinder sind kurz vor den Ferien ebenfalls unter Druck. In der Schule werden sie mit Schulaufgaben und Referaten nur so überhäuft. Gleichzeitig stehen sie alle Jahre wieder vor dem Problem: Was schenke ich den Eltern, der Oma, den Tanten und Geschwistern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen