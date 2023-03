Personalproblem bei Kitas lässt sich nur verlagern – nicht lösen

Fahrtkostenzuschuss, betriebliche Gesundheitsvorsorge und professionelle Eigenwerbung – der Markt Mering kämpft um Personal für seine Kitas.

Der Markt Mering betreibt drei große Kindertagesstätten, in denen insgesamt knapp 300 Kinder betreut werden. Dieser Fall ist schon beinahe zur Ausnahme geworden. Die meisten Kommunen übergeben ihre Einrichtungen an externe Träger. Bei den neueren Häusern geht auch Mering diesen Weg: die gerade entstehende siebengruppige Kita am Mühlanger übernehmen etwa die Johanniter. Hintergrund ist, dass der Verwaltungsaufwand enorm ist – ebenso wie die Herausforderung, die nötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.

So herrscht in Mering insgesamt – vor allem aber in der derzeit größten Einrichtung am Kapellenberg – ständiger Personalmangel. Für die betroffenen Familien ist es ein Stresstest. Am Kapellenberg ist die Betreuungszeit schon seit Längerem um eine Stunde verkürzt, für Münchenpendler wird es knapp. Und bei Krankheitswellen drohen als große Ungewissheit sogar Gruppenschließungen.

Allein an der Kita Kapellenberg fehlen sechs Mitarbeiterinnen

Die offenen Stellen – allein sechs am Kapellenberg – zu besetzen, ist dringend geboten. Und der Markt Mering strengt sich auch an. Er bietet Anreize wie etwa einen Fahrtkostenzuschuss und eine betriebliche Gesundheitsvorsorge und begibt sich aktiv auf Personalsuche – z. B. an diesem Wochenende auf der Berufsmesse in Dillingen.

Es ist absolut wünschenswert für Mering, dass diese Strategien Erfolg zeigen. Allerdings bedeutet es im Großen gesehen nur eine Verlagerung des Problems. Da es insgesamt viel zu wenige Erzieherinnen und Kinderpfleger gibt, werden mögliche Neuzugänge in Mering wieder in anderen Orten fehlen. Diese Situation zu lösen, ist deutschlandweit eine dringende politische Aufgabe für die kommenden Jahre.