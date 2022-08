Pleiten, Pech und Pannen in der Friedberger Bahnhofstraße

Plus Das Drei-Millionen-Euro-Projekt im Herzen Friedbergs lief alles andere als gut ab. Trotzdem war es der richtige Weg, den Schandfleck aufzupolieren.

Wer im gleißenden Sonnenschein das Steinmuster der Bahnhofstraße betrachtet, dem wird ein bisschen schwindlig. Schwindlig kann einem aber auch angesichts der Probleme werden, die es im Lauf des Projekts gab.