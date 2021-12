Politik lässt heimische Hausärztinnen und Hausärzte im Stich

Plus In den Praxen in Aichach-Friedberg ist die Verärgerung groß. Grund: Es gibt zu wenig Impfstoff. Die Medizinerinnen und Mediziner brauchen jetzt Unterstützung.

Die Politiker betonen gebetsmühlenartig, dass eine deutlich höhere Impfquote der einzige Weg raus aus der Pandemie ist. 30 Millionen Pikse sollen es bis Weihnachten sein. Der Appell ist richtig und wichtig. Aber: Der Impfstoff ist knapp, zu knapp. Das Impfzentrum Dasing etwa ist bis Januar ausgebaucht. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Neben den Patientinnen und Patienten leiden vor allem die Hausärztinnen und Hausärzte darunter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen