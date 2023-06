Privates Engagement wird in Friedberg immer wichtiger

Plus Ob Museum, Krankenhaus oder Altstadtfest: Viele Institutionen in Friedberg profitieren vom Ehrenamt.

Im gesellschaftlichen Alltag werden Fördervereine wie die Museumsfreunde oder der Krankenhausförderverein gar nicht so sehr wahrgenommen. Wenn aber, wie bei den Museumsfreunden, ein Jubiläum dazu Anlass bietet, Bilanz zu ziehen, kann man nur mit Erstaunen und Hochachtung würdigen, was ein derart kleiner Verein (40 Mitglieder!) geleistet hat: in 30 Jahren Schenkungen im Wert von über 72.000 Euro.

Das bürgerschaftliche Engagement hat in Friedberg eine gute Tradition. Das zeigt sich im kulturellen Bereich zum Beispiel auch durch die Bürger für Friedberg, ohne die es Institutionen wie Friedberger Advent, Musiksommer oder Altstadtfest nicht gäbe.

