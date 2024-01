Problem Wohnungslosigkeit: Friedberg darf nicht den Fokus verlieren

Plus Viele Kommunen in Aichach-Friedberg haben Angebote für wohnungslose Menschen. Aber das reicht nicht. Oft wird das eigentliche Problem vernachlässigt.

Die Stadt Friedberg tut viel, um von Wohnungslosigkeit Betroffene zu unterstützen: Sie bietet eine Sammelunterkunft, Notfallwohnungen für Familien und individuelle Betreuung. Allerdings packt all dies das Problem nicht an der Wurzel an: Der Fokus muss auf genügend sozialem Wohnraum liegen. Es ist traurig, dass trotz aller Bemühungen 250 geförderte Wohnungen für Familien fehlen. Denn oft kommen Betroffene unverschuldet in eine Notlage.

Es braucht mehr Sozialwohnungen in Friedberg

Ein Schicksalsschlag kann jeden treffen. Todesfall, Krankheit oder Kündigung - und plötzlich fehlt das Geld für die monatliche Miete. Durch Corona, höhere Heizkosten und Inflation hat sich die finanzielle Situation für Bedürftige zusätzlich verschlechtert. Der knappe Wohnraum im Landkreis verschärft diese Krise weiter.

