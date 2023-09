Radeln in Friedberg: Eine ernüchternde Bilanz

Plus Fahrradfahren macht in Friedberg leider eher wenig Spaß. Ein Radverkehrskonzept alleine wird daran aber nur wenig ändern, kommentiert Redakteurin Ute Krogull.

Wer erinnert sich ans Auto-Quartett, das wir als Kinder gespielt haben? Wer hat mehr PS? Wessen Auto ist teurer? Welches schneller? So ähnlich wie im Kartenspiel können Radlerinnen und Radler in Friedberg sich übertrumpfen, es ist nur bitterer Ernst: Wie oft endete ein Radweg im Nichts? Wie oft wurde mir diese Woche die Vorfahrt von einem Auto genommen? Wie teuer hätte ich es bezahlt, hätte ich es nicht rechtzeitig gemerkt und gebremst? Selbst der Friedberger Radverkehrsbeauftragte berichtet, wie ihn Autofahrer angehupt und abgedrängt haben.

Friedberg ist keine angenehme, geschweige denn sichere Radlstadt, schon gar nicht für Alltagsradler. Jeder und jede von uns könnte aus dem Stegreif ein Dutzend Stellen aufzählen, an denen es hakt. Man muss sagen: Es wurden in den vergangenen zwei, drei Jahren einige Problempunkte verschärft. Trotzdem bleibt die Bilanz ernüchternd.