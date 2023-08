Reduzierte Mehrwertsteuer ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Plus Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist schlecht, das trifft auch die Gastronomie. Die Mehrwertsteuer ist nur ein Aspekt. Die echten Probleme liegen woanders.

Und täglich grüßt die Mehrwertsteuer. Die Abgabe ist ein Evergreen in der politischen Debatte. Von daher ist die Diskussion um einen dauerhaften Satz von sieben Prozent für die Gastronomie nicht sonderlich neu. Nicht alltäglich ist aber die brisante Lage, in der die Wirte stecken. Da ist die Mehrwertsteuer nur ein Aspekt unter vielen.

Energiekosten, Personalaufwendungen, bürokratische Auflagen - und ja, steuerliche Belastungen. Die Liste ließe sich problemlos fortführen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland auch für die Wirte längst nicht mehr ideal. Und das ist noch äußerst zurückhaltend ausgedrückt. Dass immer mehr Gaststätten dicht machen, ist daher kein Zufall. Die Situation wird mit Blick auf die Zukunft kaum besser.