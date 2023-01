Ried geht neue Wege in der Jugendarbeit

Plus Ausgangspunkt ist das erfolgreiche Projekt Ried TV. Daraus soll jetzt noch viel mehr entstehen.

Die Kommunen im Landkreis-Süden geben zum Teil einiges an Geld für die Jugendarbeit aus. Gerade ein eigenes Jugendzentrum mit festen Betreuern und regelmäßigen Öffnungszeiten – wie es Mering und Kissing anbieten – schlägt sich als spürbarer Posten im Haushalt nieder. Und dabei ist es immer noch eine Herausforderung, diese Einrichtungen tatsächlich mit Leben zu füllen und mehr als nur einen kleinen Zirkel an "Stammgästen" anzusprechen. Für kleinere Orte ist das kaum leistbar.