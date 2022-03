Ried und Kissing arbeiten zusammen für die Sicherheit der Radler

Plus Fast zehn Jahre lang wurde verhandelt, jetzt kommt der Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg - ein Beispiel für erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit.

Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf dem Feldweg zwischen Hörmannsberg und Ried wird es weniger freuen, die vielen Radfahrer, die diese Strecke bald nutzen können dagegen schon: Nach fast zehnjähriger Verhandlungsphase wird der Radweg zwischen Hörmannsberg und Ried endlich realisiert. Die Umsetzung scheiterte zunächst daran, dass 2013 ein geeignetes Schlüsselgrundstück von der Gemeinde Kissing nicht erworben werden konnte. Durch die leicht veränderte Route konnten die Planer dieses Problem umgehen. Die Rieder hatten es da besser, denn die auf Hörmannsberger Seite befindlichen Grundstücke waren bereits im Besitz der Gemeinde.