Rose Maier Haid gestorben: Friedberg hat dieser Frau viel zu verdanken

Plus Rose Maier Haid hat Friedberg verändert - nicht nur im Stadtbild.

Selbstironisch sprach Rose Maier Haid als gebürtige Schwäbin von ihrem "kleinen Schebberle". In der Tat gehörte schon ein bisschen Verrücktheit dazu, den von Joseph Beuys geprägten Begriff der "Sozialen Skulptur" in das verschlafene Friedberg der 1980-er Jahre zu transportieren. "Jeder Mensch ist ein Künstler", sagte Beuys, der mit seiner Kunst den Anspruch verfolgte, gestaltend auf die Gesellschaft einzuwirken.

Ob Beuys dies gelungen ist, mag an anderer Stelle beantwortet werden. Für Rose Maier Haid kann man feststellen: Ihr jahrzehntelanges Wirken in Friedberg hat die Stadtgesellschaft verändert. Die massive Ablehnung bis hin zu blindem Vandalismus, die ihre Aktionen zu Beginn hervorriefen, ist inzwischen einem entspannten Interesse gewichen.