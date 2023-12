Schau in Friedberg: Eintauchen in vergangene Zeiten leicht gemacht

Plus Die Mittelalter-Ausstellung überzeugt nicht nur durch die historischen Fundstücke. Sie schafft etwas, was anderen historischen Schauen mitunter abgeht.

Es ist wirklich spannend, was die Kuratoren da zusammengetragen haben. Von einem bestens erhaltenen Stiefel bis hin zu verzierten Ketten, die auch in heutigen Schmuckkästen einen Platz finden würden. Kaum vorstellbar, dass diese Dinge wirklich rund 1500 Jahre alt sind. Die Ausstellung "Lechtal im frühen Mittelalter" im Friedberger Schloss bietet aber noch viel mehr als das und ist somit ein echter Hingucker.

Denn es sind nicht nur die Artefakte an sich, die spannend sind. Vielmehr gelingt es der Ausstellung auch, die Geschichte rund um diese Gegenstände anschaulich zu erzählen. Dazu tragen unter anderem die schönen Gemälde bei, die den Alltag der Menschen zur damaligen Zeit tatsächlich erlebbar machen. Die Schau schafft es somit, Erkenntnisse der Forschung auf einfache Art und Weise nahezubringen, was lange nicht jeder Ausstellung zu eigen ist. Dass es die Mentalitätsgrenze zwischen Schwaben und Altbayern so im 6. Jahrhundert noch nicht gab, ist ein interessanter Befund.

