Schon wieder versagt Friedberg, wenn es um Hilfe für Blinde geht

Plus Das Blindenleitsystem in der Bahnhofstraße ist offenbar mangelhaft. In Friedberg gibt es nicht zum ersten Mal Probleme mit Hilfe für Blinde und Sehbehinderte.

Wenige Wochen ist die Friedberger Bahnhofstraße nach dem Umbau wieder freigegeben und schon gibt es ernst zu nehmende Kritik am Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Wäre das bei einem Millionenprojekt nicht schon ärgerlich genug, kommt erschwerend hinzu: Die Stadt versagt immer wieder, wenn es um Hilfestellungen für diese Personengruppe geht.

