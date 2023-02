Schülerlotsen: Endlich mehr Verantwortung für Jugendliche

Plus Seit Anfang des Jahres sorgen Schüler wieder selbst für mehr Sicherheit vor der Mittelschule. Nicht zuletzt für die Jugendlichen selbst wurde das auch Zeit.

Einen Schulweghelferdienst gibt es in Friedberg schon viele Jahre. Zuletzt engagierten sich aber hauptsächlich Erwachsene für einen sicheren Schulweg. Ein solcher Einsatz hat Vorzeigecharakter und ist keineswegs selbstverständlich. Dennoch ist es wichtig und richtig, dass Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe jetzt auch wieder selbst übernehmen.